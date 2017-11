Sose látott Star Wars-filmet az új Star Wars-szereplő

Mik vannak! A Star Wars legújabb, decemberben megjelenő részében szereplő Kelly Marie Tran a casting kezdete előtt egyetlen Star Wars-filmet sem látott…

Őszintén nem tudjuk, mit szólnak majd a Star Wars-rajongók a következő hírhez. Mert lássuk be, a Csillagok háborújáért rajongóknak megdöbbentő és sokkoló lehet elképzelni, hogy az egyik filmbeli színész korábban egyetlen filmet sem látott az űruniverzum darabjai közül. Pedig…

Egy hónap múlva érkezik meg a Star Wars: Az utolsó Jedik, amely többek mellett új karaktert, vezet be, Rose Ticót. Őt a relatíve ismeretlen Kelly Marie Tran játszhatja el. A színésznő nem csak színésznőként új a Star Wars-ban, hanem a rajongókhoz is csak most csatlakozott. Egy interjúban arról beszélt ugyanis, hogy a meghallgatás 2015-ös kezdete előtt (ez öt körből állt) egyetlen Star Wars-filmet sem látott. Igaz, Tran megemlítette, hogy voltaképpen még előnyére is vált, hogy teljesen új volt neki a Star Wars.

„Semmilyen elvárásom sem volt azzal kapcsolatban, hogy az általam alakított szereplőnek milyennek kellene lennie, nem igyekeztem senkit sem utánozni a filmből. S azt mondom, még segített is, hogy nem a Star Wars-on nőttem fel.”

– nyilatkozta a színésznő.

Kelly Marie Tran elmesélte, hogy tizedik osztályos tanára teljesen meg volt őrülve a Star Wars-ért, és a háttérben sokszor játszotta le a filmeket, de ő, mármint Tran soha nem figyelt oda rájuk különösebben – túlságosan elfoglalt volt a Harry Potter olvasásával. Aztán 2015-ben szóltak neki az el nem nevezett Rian Johnson projektről, amelyről mindenki tudta, hogy a Star Wars következő epizódja lesz, hiszen már korábban bejelentették, hogy annak Rian Johnson lesz a rendezője és a forgatókönyvírója. A színésznő besétált egy pulóverben és egy Ravenclaw szerencsehozó nyakkendőben, és azt tűnt fel neki, hogy rajta kívül minden lány valamilyen szűk fekete ruhát visel. Visszahívták őt, így megint szerencsenyakkendőben ment, azt viselte akkor is, amikor először találkozott a rendezővel. A casting utolsó körét már Londonban tartották, teljes sminkben, frizurával és kosztümben.

„Emlékszem az utolsó forgatás minden pillanatára. Aztán felsétáltam a lépcsőn, kicsit beszélgettünk, majd Rian azt mondta, nekem ajánlaná a szerepet. Mit történik, amikor megvalósul, amit annyira vártál? Nincsenek is rá szavak, hihetetlenül lefagytam.”

Annyira, hogy Rian Johnsonnak szinte újra meg kellett kérdeznie, akarja a szerepet? A többi történelem, s talán Kelly Marie Tran is pótolta a Star Wars-os lemaradásait…

Egyébként családjának először füllentett, milyen filmet is forgat majd, ráadásul apja később nem is örült a szerepnek, mert nem szereti a Csillagok háborúját…