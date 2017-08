Stephen King A Setét Toronyról

Bár fehér férfiként illusztrálták a könyvben, az író Stephen Kinget nem zavarta, hogy a színesbőrű Idris Elba játszotta el Roland szerepét A Setét Toronyban. Az író arról is beszélt, mennyire gondolta reálisnak, hogy valaha elkészül ez a film – és itt most nem a forgatási nehézségekre utalunk.

Már írtunk arról, mennyire jól nyitott az Egyesült Államokban a vegyes kritikai fogadtatásban részesülő A Setét Torony, sőt korábban azzal is foglalkoztunk, mennyire zaklatott forgatáson vannak túl az illetékesek.

Akkor számoltunk be arról, hogy a film alapját adó, hasonló nevű regény szerzője, Stephen King aktívan részt vehetett a film készítésében azáltal, hogy vétójoga volt az alkotás elkészítésének végéig. A www.comingsoon.net nevű filmes oldalon olvasható interjúban King az Idris Elba és Matthew McConaughey főszereplésével készült filmről beszélt, ebből a társalgásból ragadtunk ki néhány részletet.

„Sosem gondolkoztam sokat rajta – felelte a kérdésre, hogy hitte-e volna, hogy elkészül egyszer ez a film, és itt elsősorban arra gondolt, hogy egyszer megfilmesítik. – Mármint, sok ember mutatott érdeklődést iránta, de aztán el is tűntek. Igazából akkor érdeklődtek utána komolyabban, amikor látták az első A Gyűrűk Ura film sikerért. A mostani alkotók csodálatos munkát végeztek, hiszen a komplexitása és a hosszúsága miatt nem tipikusan filmtéma a könyv. Mégis, sikerült nekik egységes és érthető történetet elmondaniuk, amelyben minden benne van A Setét Toronyból. Nem a könyv elején kezdik az elbeszélést, még sincs baj ezzel, mert követhető, mi történik.”

Megkérdezték arról is, mi a véleménye a két főszereplőről, és arról, hogy a színes bőrű Idris Elba alakítja Rolandot.

„Még a casting környékén egy tweetben arról beszéltem, hogy nem érdekel, milyen színű a szereplő, amíg uralja a vászont, gyorsan vezet és egyenesen lő. Szóval, nekem tényleg mindegy, hogy fekete színész játssza Rolandot, mert nem is igazán látom az embert, akit megírok, inkább a karaktert és a gondolkodását ismerem. Annyiban volt furcsa, hogy a könyvekben fehér férfiként illusztrálták Rolandot. Egyébként viszont úgy voltam vele, miért ne lehetne fekete?”

Stephen King arról is beszélt, hogy fiával ír könyvet, amellyel majd bemutatókörútra indulnak. Angolul tudó olvasóinak ajánljuk a nem rövid interjút a www.comingsoon.net honlapon.