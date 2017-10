Szinte rá sem lehet ismerni A kém sztárjára

Melissa McCarthy óriási átalakuláson ment keresztül az utóbbi -közel- öt évben, hiszen több mint negyven kilót dobott le magáról.

Átalakulásának oka nemes egyszerűséggel az egészségesebb életmód felé kanyarodás, és nem a Hollywoodban,-illetve filmiparban elvárt „tökéletes” alak megszerzése volt.

„Az orvosom közölte, hogy le kell fogynom, mert hosszú távon az egészségemet veszélyeztetik a plusz kilók. Mindig is aggasztott a súlyom, és mikor végre befejeztem az aggódást, akkor csodák csodájára a kilók is elkezdtek leolvadni. Minden nap 20-30 percet kocogok, és sokkal egészségesebben táplálkozom… Sokkal jobban érzem magam így.”

– mesélte a színésznő a Life and Style-nak.

„Az egyetlen, ami zavar, hogy a fogyásom miatt lett vége a Mike és Molly sorozatnak- azt mondták már nem felelek meg a rólam kialakított képnek – hihetetlen.

– Tette hozzá Melissa.

Nem csak a sorozat készítőinek okozott fejtörést extrém fogyásával, hanem pár rajongó is szóvá tette neki, hogy régebben egészségesebbnek és boldogabbnak tűnt A kém és a Női szervek humoros főszereplője.

Azonban nem kell féltenünk, láthatjuk még őt bőven a képernyőn és televízióban egyaránt. Nem rég fejezte be a Can You Ever Forgive Me? című életrajzi komédia-dráma forgatásait, továbbá a jókedvre derítő Life of The Party névre hallgató filmje jövő májusban landol az amerikai-és reméljük a hazai-mozikban is.

Szerintetek jól áll neki a fogyás, vagy a “régi” Melissa bájosabb volt?