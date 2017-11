Sztárok, akik szakítottak Hollywooddal

Nem egyedi eset, hogy színészek, színésznők felhagynak a fényűző, de korántsem árnyoldal-mentes Hollywood-i élettel, és „szakítanak” (egy időre) a filmvilággal.

A Screenrant.com által összegyűjtött listából választottunk ki öt olyan egykor ünnepelt sztárt, akiről ma már alig hallunk valamit.

Amanda Bynes

A jelenleg 31 éves hölgyet rengeteg tinifilmben és kasszasikerben láthattuk ’98 óta. Saját showján kívül megfordult még például a Miről álmodik a lány?, a Micsoda srác ez a lány, a Hajlakk és a Könnyű nőcske főszerepeiben. 2010 óta viszont egyetlen produkció sem jegyzi a nevét, és valószínűleg sokunk hallott Amanda nyilvános összeomlásáról. Karrierje leáldozásának hátterében -amellett, hogy kijelentette, egyszerűen nem érdekli többé a színészet, – káros szenvedélyek állnak. Az immáron öt éve tartó nehézségeit úgy próbálja leküzdeni, hogy divatiskolába jár, és egyelőre semmi jel arra, hogy a közeljövőben újra láthatjuk őt a vásznon.

Sean Connery

A felejthetetlen James Bond alakítása mellett még jó pár emlékezetes alakítása volt Connerynek, de azzal is bevonul a filmtörténelembe, hogy óriási szerepeket utasított vissza pályafutása során. Például nemet mondott A gyűrűk ura Gandalf karakterének megtestesítésére is, illetve egy Mátrix filmbéli lehetőséget is kihagyott. Ezzel két trilógiától is elesett. Hogy „mentse a menthetőt” A szövetség című akció fantasyre már rábólintott, viszont ez az alkotás csúnyán leszerepelt. Érthető, hogy közel 14 évvel ezelőtt a nyugdíjba vonulás mellett döntött.

Taylor Momsen

Két emlékezetes szerepe volt Taylornak: Az egyik még 2000-ben bájos kislányként A Grincsben, a másik pedig a pár évvel ezelőtti, A pletykafészek-beli megjelenése. Szolid filmes listával a háta mögött inkább igazi szerelméhez, a zenélés felé fordult, és megalapította társaival a The Pretty Reckelss rockbandát. Azóta szexről, drogokról és rock ’n’ roll-ról énekel színészet helyett.

Jack Gleeson

A Trónok harca rajongóinak már nem kell bemutatnunk a 25 éves Jack-et, aki felejthetetlent alakított a csak negatív jelzőkkel illethető Joffrey királyként. Nem csak sorozatbéli halálát fogadták megdöbbenve a fanok, hanem azt is, hogy emberünk kijelentette, ő bizony felhagy a színjátszással. Az ír Independent újságnak azt mondta, hogy

„Az az élet, amit egy ilyen népszerű sorozat-szereplés hoz magával nem vonz többé.”

Fiatal kora ellenére belátta, hogy ez a csillogás-villogás nem az ő terepe, és visszatért „normális” életéhez. Talán örökre leszámolt Hollywooddal, de egyben biztosak lehetünk, sosem fogjuk elfelejteni az általa játszott gonosz karakter vérengzését.

Cameron Diaz

Ha jobban belegondolunk, már közel 3 éve nem láthattuk a szőke bombázót mozifilmekben. Gyakori, hogy az „álomgyár kizsigerelt melósai” kis pihenőre vonulnak, de itt úgy tűnik, más a helyzet. Tudtunkkal jelenleg egy projektje sincs Cameronnak a közeljövőre nézve. Legutóbbi, E!-nek adott interjújában azt nyilatkozta, nem igazán tudta, ki ő valójában, továbbá az egész karrierje és az, hogy csak 41 évesen találta meg az igazit, elég fejtörést okozott neki.