Tarantino: többet kellett volna tennem…

Érdekes és önkritikus interjút adott a New York Times-nak Quentin Tarantino rendező. A korábban több filmen is Harvey Weinsteinnel dolgozó legenda azt mondja, eleget tudott ahhoz, hogy többet tegyen, mint tett.

Az amerikai sztárproducer, Harvey Weinstein körül tovább dagad a botrány, s nemcsak a nők állnak elő történetekkel vagy véleményekkel, hanem a férfiak is lépnek a maguk módján. A minap számoltunk be arról, hogy a népszerű színész, Channing Tatum például megszakított minden kapcsolatot Weintein cégével (amelyből egyébként már kiebrudalták a producert).

Ezúttal korunk legnagyobb rendezőinek egyike, Quentin Tarantino adott hosszabb interjút a New York Times-ban, amelyben érdekes dolgokat mond.

„Eleget tudtam ahhoz, hogy többet tegyek, mint tettem. Többek voltak ezek régebben, mint sima, átlagos pletykák. Nem is másodkézből. Tudtam, hogy tett néhány dolgot. Azt kívánom, bárcsak felelősséget vállaltam volna azért, amit hallottam. Ha megtettem volna, amit kell, nem dolgoztam volna vele többet”

– mondja Tarantino, aki a Ponyvaregény, a Kill Bill I és II, illetve a Django elszabadul elkészítésében is együttműködött Weinsteinnel.

Tarantino elismerte az interjúban, hogy már a New York Times és a New Yorker riportjai előtt jóval korábban tudott a producer viselt dolgairól. A riportok végül lavinát indítottak el. Mira Sorvino, Tarantino korábbi barátnője szintén nyilvánosság elé állt a saját zaklatási történetével – csakhogy azt elmondta magának Tarantinónak is, akkor, amikor történt. A rendező hozzátette, más színésznőktől is hallott hasonló esetekről.

„Nem raktam össze ezeket a történeteket nagyobb képpé, amit nagyon sajnálok. Igazából marginalizáltam a történeteket. És most bármi mást mondanék, az sz.r kifogásnak hangozna.”

Ami Mira Sorvinót illeti, Tarantino azt gondolta, hogy Weinstein kedveli őt, ezért lépte át a határt.

„De azt hittem, ha tudják, hogy járok vele, békén hagyja majd, mondván, hiszen az én barátnőm.”

Amikor már egy másik eset történt egy barátjával, akkor Tarantino konfrontálódott Weinsteinnel, aki erre egy gyenge bocsánatkérést ajánlott a színésznőnek. A rendező ösztönzi az érintetteket, hogy meséljék el a történeteiket, hogy változzon a helyzet abban a világban, amelyekben a férfiak hagyták megtörténni ezeket a visszaéléseket.