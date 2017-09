Te sem fogsz hinni a szemednek, hogy néz ki Christian Bale

Christian Bale igazi átváltozóművész, és ezt a napokban nyilvánosságra hozott képek is jól bizonyítják. Pályafutása során már láthattuk csont sovány gépészként, szexi dollármilliomosként, és jóllakott szélhámosként is, most pedig ismét kiakasztja a mérleget egy szerep kedvéért.

Amint már beszámoltunk róla, hamarosan megkezdik a Dick Cheneyről szóló életrajzi film forgatását, amelyben Bale játssza a főszereplőt, magát a politikus Cheneyt. Hogy az alakítás még élethűbb legyen, Bale felszedett jó pár kilót, illetve még a szemöldökét is befestette szőkére.



A jövőbeli film története bemutatja, hogy a férfi hogyan kerülte el a vietnámi háború idején a katonai szolgálatot, hogyan lett a Halliburton cég feje, majd később az Egyesült Államok történelmének egyik legerőskezűbb alelnöke a George W. Bush kormány idején. Az alkotás premierdátuma egyelőre még ismeretlen, akárcsak pontos cselekménye, így nem ebből az apropóból köszönthették a Telluride Filmfesztivál egybegyűltjei a színészt.

A 43 éves Oscar-díjas legutóbbi filmje, a Hostiles miatt vett részt az eseményen. A Scott Cooper rendezte drámában egy 19. századi hadvezért alakít, aki közel állva a leszereléshez és a nyugalmazáshoz, még egy dolgot teljesíteni szándékozik szolgálata során. Haza szeretné szállítani szülőföldjére a halálos beteg Cheyenne indiánt, akit az amerikai földön halálra ítéltek gyilkosságért. Ez nem lesz egyszerű, hiszen útjuk a törzsfőnökre veszélyes területeket érint, továbbá a vezető családja is velük tart. Hogy lássátok, pár hónappal ezelőtt még milyen fitt volt a hollywoodi sztár, tekintsétek meg az előzetest:

Az utóbb említett vadnyugati sztorit már láthatta a nagyérdemű, azonban a Cheney-film premierjéig még várhatóan sokat kell aludnunk.