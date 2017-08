Több filmet is csúsztathat Cruise sérülése

A hírek szerint hat héttől három hónapig terjedő időre kényszerülhet a pálya szélére a Mission: Impossible 6 forgatásán megsérülő Tom Cruise. Balesete nem csak ezt a filmet, hanem több másikat is érinthet.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy nem járt túl szerencsésen Tom Cruise. Az 55 éves amerikai színész ismert arról, hogy maga játssza el a veszélyes jeleneteket is, nem használ dublőröket, és néha még kaszkadőröket sem.

Így eshetett meg hétvégén, a Mission: Impossible 6 forgatásán, hogy balesetet szenvedett. Egy állványról akart egy háztetőre ugrani, ám ezúttal beletört a bicskája a trükkbe, ugyanis a falnak csapódott, és nem is úszta meg sérülés nélkül. Az első hírek arról szóltak, hogy a bokájában törhetett el néhány csont, azóta ezt a Paramount megerősítette, ráadásul egy, a forgatásokra és a helyzetre rálátó forrás szerint Cruise csípője is megsérülhetett. Ugyancsak a hírek szerint az amerikai színész haza is utazott az Egyesült Államokba, hogy kezeltesse magát.

A stúdió az orvosi szakvélemények alapján dönt arról, mit is tegyen, mennyi ideig tartson a leállás. Az sem kizárt, hogy három hónapig szünetel a forgatás.

Mondanunk sem kell, egy-egy ilyen leállás iszonyatosan nagy költségveszteség az adott stúdiónak, hiszen egy forgatás minden napja, minden perce óriási költség. Ha tehát hetekről, hónapokról lesz szó, rengeteget buknak rajta a Mission: Impossible 6 készítői, arról nem beszélve, hogy elképzelhető, hogy az eredetileg 2018 nyarára kitűzött premier időpontján is változtatni kell.

Az igazán durva azonban az, hogy Cruise sérülése nemcsak a Mission: Impossible 6 készítését vetheti vissza, hanem akár más filmek forgatásába is bekavarhat. Ne felejtsük, a színészeknek is tele van a naptáruk, a főbb szereplők már nem sokkal ennek a filmnek a forgatása után új projektbe fognának, ha viszont még a Mission: Impossible 6-ot forgatják, akkor azok is csúsznak. Vegyük például a Top Gun folytatását. Ha Cruise nem kezdheti meg időben az előkészületeket, akkor veszélybe kerül a film tervezett 2019 júliusi bemutatása.

Lényegében az egész filmvilág és az összes mozirajongó körömrágva várja, hogy valamilyen friss információt kapjon Tom Cruise állapotáról, és arról, mi történik a szóban forgó filmekkel.