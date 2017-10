Tom Cruise: Back in action

Több hónap helyett hét hét után tért vissza Tom Cruise a Mission Impossible 6 forgatására. Az amerikai színész kemény nappal indított az „irodában”: helikopterrel repült és teherautót vezetett, s a képek alapján úgy tűnik, már a múlté a forgatást augusztusban megakasztó fránya bokasérülés.

Néhány héttel ezelőtt többször is cikkeztünk arról, hogy Tom Cruise szerencsétlenül járt a Mission Impossible 6 forgatásán. A színész, aki szereti maga felvenni akciójeleneteit, és ritkán használ kaszkadőrt, megsérült. Éppen egy állványról akart átugrani egy háztetőre, ám nem sikerült jól kiviteleznie a mozdulatot, és nekivágódott a falnak. Arról is szó volt, hogy csontja tört a bokájában, mindenesetre az várható volt, hogy kihagyásra kényszerül. Az első hírek arról szóltak, hogy akár több hónapig is partvonalra kényszerül az amerikai sztár, sőt még a film premierjének időpontja is veszélybe került.

Jelentjük, ugyan másfél hónapra valóban szükség volt, de nem hónapokra, ugyanis a színész visszatért a Mission Impossible 6 forgatására. A Daily Mail hozta az exkluzív fotót, amely azt mutatja, hogy Cruise Essex-ben forgat – hét héttel a baleset után. Az 55 éves színész egyébként nem aprózta el a visszatérést, helikopterrel repült és nagy teherautót vezetett. A képeket elnézve a bokájával már semmi probléma, így teljes erőbedobással vethette bele magát a munkába.

PICTURE EXCLUSIVE: Tom Cruise back on set for first time since breaking his ankle on Mission: Impossible 6 set https://t.co/E8k8p3mAX4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 4, 2017

Cruise Ethan Huntként tér vissza a nagy figyelemmel és várakozással övezett széria hatodik részébe, amelyben ugyancsak feltűnik Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Sean Harris, Michelle Monagham és Alec Baldwin, továbbá olyan új szereplők, mint Hanry Cavill, Vanessa Kirby és Angela Bassett.

A Mission Impossible valójában egy CBS-sorozattal kezdődött 1966-ban, hét évadot és 171 részt élt meg, majd 1988-ban az ABC-n tért vissza, ismét sorozatként. Ez már nem örvendett akkora sikernek, két évad után el is kaszálták.

Majdnem egy évtized is eltelt, mire filmként a mozikba került, s ebben a formában már ismét nagyon kedvelték a nézők. Nem csoda, hogy már a hatodik rész forog, amelynek várhatóan 2018. július 27-én tartják a premierjét.