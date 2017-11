Tom Cruise Quentin Tarantinóval?

Még stúdió kerestetik Quentin Tarantino legújabb filmjéhez, ám az alkotás sztárparádét ígér, a rendező Margot Robbie mellett együtt dolgozna Brad Pitt-tel, Leonardo DiCaprióval és a legfrissebb hírek szerint Tom Cruise-zal is.

Az új Quentin Tarantino filmnek még nincs stúdiója, így máris amolyan licitálási verseny alakult ki a stúdiók között érte. Több potenciális finanszírozóval és mini-stúdióval együtt a Disney is teper a jogokért.

A film még nem kapott nevet, és sokáig úgy tűnt, hogy az Egyesült Államokban a szinte az ördög megtestesítőjeként számon tartott Charles Manson sorozatgyilkost és bestiális családját állítja a középpontba. Igaz, Tarantino már korábban is jelezte, ez nagyjából annyira igaz, mintha azt állítanánk, hogy a Becstelen Brigantyk meg Adolf Hitlerről szól. A legfrissebb hírek szerint viszont inkább az egész 1969-es évre kerül a hangsúly Tarantino új filmjében, viszont az a hír tartja magát, hogy Margot Robbie játszaná el a Manson által meggyilkolt Sharon Tate színésznőt.

Quentin Tarantino itt nem áll meg, mármint nem Margot Robbie lenne az egyetlen felkapott színész a gárdában. Úgy tudni, a rendezőzseni Brad Pittet és Leonardo DiCapriót is kinézte már egy-egy szerepre, sőt legújabban arról beszélnek, hogy Tom Cruise is célkeresztbe került. A Deadline emellett arról is írt, hogy a Harry Potter-filmek producereként ismert David Heyman lett a főproducer: a szakember életében először dolgozik majd együtt Quentin Tarantinóval. A rendező Disney-vel közös munkája azért volna egyébként érdekes, mert volt némi konfliktusuk a múltban: a Disney a Star Wars: Az ébredő Erő bemutatását erőltette az ikonikus Cinerama Dome-ban, pedig Tarantino ott akarta bemutatni az Aljas nyolcast. Emiatt Tarantino kijelentette, hogy többet nem dolgozik a stúdióval…

A másik erős jelentkező egyébként a 20th Century Fox, de képben van még a Sony Pictures, az Universal Pictures és a Paramount Pictures is, nem feledve az Annapurna Picturest és a Lionsgate-et. Utóbbi kettő olyan sikeres szereplést remél a tengerentúlon és világszerte, mint az történt Tarantino Aljas nyolcasával.

A tervezett filmről először egyébként júliusban hallottunk, Brad Pitt mellett akkor még Jennifer Lawrence nevét dobták be. Állítólag a Django elszabadulhoz hasonló költségvetésből, 100 millió dollárból készülhet el.