Tom Hardy nem szabadul a háborús filmektől

Még csak pár napja debütált Christopher Nolan háborús drámája,- benne Tom Hardyval-, máris újabb történelmi konfliktusról szóló filmben kapott szerepet a brit színész. A Variety magazin értesülése szerint a My war gone by, I miss it so-ban,-amit Gavin O’Connor rendez- a fő karaktert fogja alakítani Hardy.

Az alkotást az angol származású újságíró, egykori háborús tudósító, Anthony Lloyd 1999-es azonos című könyve alapján filmesítik meg. Lloyd az egykori életéről, a hadseregben szerzett tapasztalatairól, valamint az 1992-1995-ös boszniai háború hadszínterein történtekről ír a kötetben. Ez a háború adta többek között Angelina Jolie A vér és méz földje című drámájának alapját 2011-ben.

A szerző egy előkelő, katonai tradíciókat követő családba született 1966-ban. Legendákon és régi hősökön nevelkedett, így gyermekkori vágya volt, hogy közelebb kerüljön a sokszor emlegetett példaképekhez, így 26 éves korában elhagyta Angliát, hogy a boszniai történéseket dokumentálja és a drogfüggőségét adrenalin mámorra cserélje.

„ A My war gone by, I miss it so egy brutális, de mégis igen érzékeny történet, amely elmeséli a függőség természetét és a háború megtapasztalását. Sokkolódtam Anthony szavaitól és munkájától, számomra fontos az ő mondanivalója, illetve könyve.”

– mondta az oldalnak Hardy.

Számára egyébként már nem lesz idegen a harctéri események rekonstruálása. A Dunkirk mellett már az Elit alakulatban is feltűnt, amit ugyancsak a második világháború ihletett.

Gavin O’Connor így nyilatkozott a művel kapcsolatban:

„Anthony memoárja szerelem volt első lapozásra. Egy olyan portré a háborúról, mint amilyent még sosem olvastam. Egy közeli és személyes nézőpontból szemlélünk, amit egy heroin függőtől kapunk. Ezért a könyvért két ököllel küzdött meg Lloyd. Ez Anthony Apokalipszis most-ja. Megtisztelve érzem magam, hogy én vihetem vászonra ezt a sztorit.”

A premierdátumról egyelőre nincsenek információink, várhatóan még idén megkezdik a munkálatokat a készítők és a stáb.

Szerintetek vetélytársat kap ezzel a Dunkirk jövőre?