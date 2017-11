Új csatlakozó a Gambit-filmben

A Channing Tatum nevével fémjelzett, oly sokat áhított X-Men spin-off újabb sztárt köszönhet fedélzetén.

A kissé csigatempóban haladó produkció -amely Gambit szóló filmje lesz- úgy tűnik, végre kapott egy jókora löketet, hogy komolyabban beszéljünk „eljöveteléről”. Egy új jelentés szerint a főszereplő Chaning Tatum mellett még Lizzy Caplannel találkozhatunk majd a vásznon.

Pontos tudnivalókat egyelőre nem közöltek a Masters of Sex tévésorozat színésznőjének csatlakozásáról, de a rajongók már azon elmélkednek, vajon kinek a szerepét kapja Caplan. Gambit-et már számos X-Men filmben láthattuk. A civilként csak Remy LeBeau néven ismert mutánsról tudjuk, hogy gyengéd érzelmeket táplál Vadóc iránt, akit a korábbi X-filmekben Anna Paquin alakított. Elképzelhető, hogy most Lizzy Caplan bújhat a hölgy bőrébe, így össze is áll a kép, hogyan kap ő is főszerepet Tatum mellett.

A film hivatalos történetéről megoszlanak a vélemények. Habár a készítők még egyetlen információt sem árultak el ezzel kapcsolatban, vannak akik azt beszélik, az Ocean’s 11-höz hasonló balhé elevenedik meg, csak most mutánsokkal, illetve páran azt rebesgetik, hogy színre lép Mister Sinister, akit Daniel Craig játszik majd. A nagy fanok egyébként az utóbbi felbukkanására a Deadpool 2-ben is számítanak…

Az alkotás várhatóan 2019. február 14-én kerül a(z amerikai) mozikba, a direktori székben pedig A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka rendezője, Gore Verbinski foglal helyet.

Szerintetek jól állna Lizzy Caplannek Vadóc szerepe?