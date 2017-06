Uma Thurman és Jeremy Renner is Karlovy Vary díjazottjai lesznek

A legnagyobb ’A’ kategóriás Közép-Európai nemzetközi filmfesztiválon immáron 52. alkalommal díjazzák a kiváló színészeket, színésznőket, rendezőket és filmeket, és ez idén sem lesz másképp.

Habár a Kristály Glóbusz nyertesének nevét még titok fedi, Uma Thurman és Jeremy Renner már koccinthat, hiszen őket biztosan megjutalmazzák a cseh rendezvényen, nem mással, mint az Elnöki-díjjal.

Az említett díjban azok a direktorok, producerek és színészek részesülhetnek, kik jelentősen kivették részüket a filmek fejlődésében, nem pusztán csak hazájukban, hanem az egész világon.

Karlovy Vary filmünnepe június harmincadikán nyitja meg kapuit Michael Showalter „The Big Sick” című romantikus vígjátékának vetítésével, és Denis Villeneuve „Arrival” címet viselő sci-fi thrillerével zárul.

Utóbbiban láthatjuk majd A bosszúállók Sólyomszemeként elhíresült Jeremy Rennert, ki egy amerikai tudóstársaság fizikus vezetőjét alakítja a filmben, és azt kutatja, hogyan lehetne kapcsolatba lépni, majd kommunikálni földönkívüli élőlényekkel.

A kétszeres Oscar-jelölt színésznek lesz bőven dolga a fesztiválon: a július nyolcadikai záróceremónia előtt,- ahol átveheti az Elnöki-díjat- még legújabb filmjének bemutatása is hátra van. A „Wind River” néven futó misztikus akció-krimi Taylor Sheridan által kerül a nézők elé, és habár már debütált Cannes-ban múlt hónapban az „Un Certain Regard” kategóriában, a cseh közönség számára újdonság lesz.

A másik, már ismert díjazott Uma Thurman pedig a nyitó gálán fogja kézhez kapni az őt megillető jutalmat. A színésznő, aki egyébként producerként is aktív, Renner kollégához hasonlóan már büszkélkedhet egy Oscar- jelöléssel Quentin Tarantino Ponyvaregényének főszerepéért. Sajnos az Akadémiai szobrot nem, de egy Golden Globe gömböt sikerült elnyernie „A pasifogó kísérletek” 2002-es drámában nyújtott alakításáért.

Uma színésztársához hasonlóan Cannes-t is megjárta, ahol az „Un certain regard” szekció versenyfilmjeit zsűrizte. A hölgy továbbra sem tétlen, jelenleg is Robert De Niroval és Christopher Walkennel dolgoznak Tim Hill családi komédiáján a „The War With Grandpa”-n.

Van miért rajta tartanunk a szemünket Karlovy Vary filmfesztiválján, hiszen a sztárparádé forgatagában kis hazánk színeiben ott lesz Mundroczó Kornél „Jupiter holdja” is a „Horizontok” kategóriában.

