Válik az ifjabb Affleck-fivér

Az Oscas-díj ellenére sem ez lesz Casey Affleck éve: A régi városért elismert színész felesége, Summer Phoenix beadta a válókeresetet – tudta meg a People.

Exkluzív információkkal jelentkezett a People: a lap megtudta, hogy Summer Phoenix beadta a válókeresetet. A nő Casey Affleck felesége, s nem mellékesen a Ben Affleck öccséhez hasonlóan zseniális színész, Joaquin Phoenix húga. A színésznő, modell és tervező természetesen fizikai és jogi felügyeletet is kér gyermekeire, a 12 éves Indianára és a 9 esztendős Atticusra.

A pár viszonya nem mostanság romlott meg, hiszen nagyjából 16 év együttlét és tíz év házasság után 2015 novemberében költöztek külön, a házassági problémáikról pedig tavaly márciusban beszéltek először a nyilvánosság előtt.

„Casey Affleck és Summer Phoenix békésen váltak el, és nagyon szoros barátok maradtak”– nyilatkozta az Oscar-díjas színész képviselője még korábban a People-nek, most viszont még egyik fél sajtósa sem reagált a hírre. Casey Affleck és Summer Phoenix 2000-ben kezdtek randizgatni, és miután megszületett első gyermekük, 2006-ban házasodtak össze. Nyilvános eseményen egyébként 2014-ben látták őket együtt utoljára.

A házasságuk megromlásához az is hozzájárulhatott, hogy Casey Afflecket két nő is szexuális zaklatással vádolta 2010-ben, amikor éppen a sógoráról szóló áldokumentumfilmen dolgozott (ő rendezte). Állítólag tehénnek nevezte a forgatáson dolgozó nőket, előfordult, hogy némelyikük előtt tárgyalta ki a szexuális életét. Affleck a vádak szerint nem állt le, állandóan kéretlen szexuális felajánlásokat tett, de az is előfordult, hogy bemászott az operatőr ágyába, akit simogatni és fogdosni kezdte, és amikor az erőszakos közeledés nem talált viszonzásra, agresszívvá vált. Noha úgy tűnt, bírósági per lesz az ügy vége, a felek peren kívül megegyeztek.

A két nő eredetileg két, két és fél millió dollárt követelt, s bár nincs információ arról, hogy mennyit kapott, vélhetően nem kevés ütötte a nők markát azért, hogy többé sehol se kerüljön szóba ez a téma.

Casey Affleck szakmailag a legjobb évén van túl, Golden Globe-ot és Oscar-díjat nyert, s bár már korábban bejelentették feleségével, hogy válnak, a válás ténye alaposan beárnyékolja 2017-et.