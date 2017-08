A Wonder Woman 2 az élre repíti Patty Jenkinst

Már hivatalos információkat is tudunk a világsikert aratott Wonder Woman folytatásának érkezéséről, amit nagy valószínűséggel ismét Patty Jenkins rendez majd. A Warner Bros. pár hete jelentette be, hogy a második rész premierdátumát 2019. december 13-ra tűzték ki.

A DC Moziuniverzuma tavaly év elején kezdte meg máig tartó hódító útját Zac Snyder Batman Superman ellen-jével. Sokáig a fő húzóerő Ben Affleck Batmanje, és Henry Cavill Supermenje volt a DC számára, míg nem megjelent Hollywood égboltján egy fényesen ragyogó Csodanő Gal Gadot személyében.

A Wonder Woman tájfunként söpört végig a világon óriási érdeklődést és rajongást kiváltva az emberekből. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az amerikai bevételeivel megelőzte az addig number one Deadpoolt a toplistán. Ehhez 399.5 millió dollárra volt szüksége. Ez olyan jól sikerült neki, hogy mára már a 400 milliós álomhatárt is megugrotta Gal szupernőként. Világszerte 793.4 millió dolcsi bevételnél tart ez az összeg, és nagy eséllyel a 800-on túl köszönthetjük hamarosan.

Az eddigi DCEU filmeknek ez a manőver nem jött össze. Legközelebb ehhez az eredményhez a Batman vs. Superman került a maga 330.6 milliójával, míg őt a sorban Az Öngyilkos Osztag követi a dobogón 325.1 millió dollárral. A pozitív visszajelzéseken felbuzdulva a készítők szeretnének pályázni alkotásukkal a 2018-as Oscar-díjra. Nem csak a legjobb film kategóriában szándékoznak győzedelmeskedni, hanem a legkiválóbb rendezőnek járó elismerést is magukénak akarják.

A Deadline szerint a már emlegetett Patty Jenkins a szerződéskötés kapujában áll Warnerékkel. Ha aláírják a megállapodást, Jenkins lesz az amerikai filmipar legjobban fizetett női direktora, hiszen a Wonder Woman 2-vel jóval többet fog kaszálni, mit annak elődjével. Nagy előrelépést jelentene ez a női egyenjogúság értelmében is, hiszen ezzel a lehetőséggel úgy keresne, mint férfi kollegái.

A visszajelzések alapján rengetegen várják őt a következő produkcióba, de eddig csak célzásokat kaptunk a visszatérését illetően, a hivatalos megerősítésre még várnunk kell.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy a Warner Bros. miért nem jelentette be a rendező kilétét egy időben a premierdátummal a Comic-Conon? Nos, úgy tűnik a hölgy egy szebb ajánlatra várt, ami úgy néz ki nem sokára a bankszámláján landol.