A Wonder Woman rendezője nekiesett Cameronnak

Ahogyan azt sejteni lehetett, nem maradt visszhang nélkül James Cameron nyilatkozata, amelyben arról beszélt, hogy a Wonder Woman valójában visszalépés. Maga a női szuperhősfilm rendezője, Patty Jenkins esett neki a remek rendezőnek.

A múlt héten mi is beszámoltunk arról, hogy első hallásra igencsak érdekes véleményt fogalmazott meg James Cameron a Wonder Womanről. Az Avatar és a Titanic rendezője arról beszélt, hogy a Wonder Woman nem hozott változást Hollywoodba, hiszen a női szuperhősfilm karaktere nem más, mint tárgyiasított ikon és, hogy a férfiak által dominált Hollywood pontosan azt tette, amit korábban szokott. Ráadásként dicsérte saját karakterét, a Terminator-filmek Sarah Connorját, akit egyébként felesége, Linda Hamilton játszott: ez az alak valamivel összetettebb volt, szörnyű anya, de kemény munkával a közönség szívét elnyerő nő.

Sejthető volt, noha a véleménynek van igazságalapja, és el lehet gondolkozni rajta, nem marad visszhang nélkül. A bicskát éppen a Wondern Woman rendezőjénél, Patty Jenkins-nél nyitotta ki Cameron megnyilvánulása, aki kis túlzással elküldte a búsba a rendezőkollégát a Twitteren.

„Hogy James Cameron képtelen megérteni a Wonder Womant, vagy azt, hogy az mit jelent a nőknek a világon, nem is meglepő, hiszen bár nagyszerű rendező, nem nő – írja Jenkins. – “Az erős nők nagyszerűek! Korábban dicsérte A rém című filmemet, amelyben Charlize Theron alakított bajba jutott, de erős nőt. De a női karakternek mindig keménynek és bajba jutottnak kell lennie, hogy erős legyen, nem lehetséges olyan sokfélének vagy ünnepeltnek lennie, mert vonzó és szerethető. Szerintem a női karakter MINDEN lehet egyszerre, akárcsak a férfi karakterek szoktak. Nincs jó és rosszféle erős nő. És filmet sikeressé tevő női közönség ki tudja választani azt az ikont, amelyet követni akar.”

Patty Jenkins válasza nagy népszerűségre tett szert a Twitteren, sokan reagáltak a bejegyzésre.

A két rendező az üzengetésen túl egyébként elfoglalt, hiszen James Cameron az Avatar négy filmes folytatására készül, míg a Wonder Womannel mennybe menő és óriásit szakító Patty Jenkins a kasszasiker 2019-es folytatására készül a Wonder Woman 2-vel.